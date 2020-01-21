Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 17 kaçak göçmen yakalandı.


Göçmen Kaçakçılığı suçu işlediği bilgisi alınan Ş.Y. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç, Babaeski ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 1 Suriye, 4 Mısır, 1 Somali, 1 Filistin ve 10 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 17 yabancı uyruklu şahsın olduğu görüldü. Bunun üzerine araca el konularak, sürücü gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise Geri Gönderme Merkezine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Babaeski, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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