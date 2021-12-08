Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı beldesi ve Kofçaz ilçesi bağlı Karaabalar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 17 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının kaçak göçmenler ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

(Hüseyin Çanlı-İHA)