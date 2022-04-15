Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

15.04.2022 11:40
Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Merkezine bağlı Çağlayık köyü ve Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyü yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 17 Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 17 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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