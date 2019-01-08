Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, Afganistan uyruklu 18 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Kofçaz, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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