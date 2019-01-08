Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz
ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Afganistan
uyruklu 18 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:34 Kaynak: AA
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