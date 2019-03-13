Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

35 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Irak ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:59 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi UEFA Avrupa Liginde Çeyrek Finalistler Belli Oluyor

Fatih Terim'den Fernando'ya Son Şans İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]