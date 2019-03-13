Kırklareli'nde 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.



Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Irak ve Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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