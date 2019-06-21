Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki bir grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:20 Kaynak: AA
Dereköy, Jandarma, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
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