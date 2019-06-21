Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:20 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki bir grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan
uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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