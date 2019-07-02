Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:55 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Demirköy
ve Babaeski
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.
Ekipler Afganistan
ve Irak
uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü
Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı
Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek
Kaynana, uzman çavuş damadını bıçakladı