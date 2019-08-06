Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

3 saat önce

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamesutlu köyünde yaptığı asayiş kontrolü sırasında C.K yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Kamyonetin kasasında 11 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde yurt dışına kaçış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.
Belirlenen noktalara operasyon düzenleyen ekipler Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla şüpheli C.K gözaltına alındı.
Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:03 Kaynak: AA
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