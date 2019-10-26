Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Jandarma ekiplerince, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup tespit edildi.

Jandarma, Büyükkarıştıran beldesinde Suriye uyruklu M.E. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Kamyonette, Filistin ve Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta bulunan şişme bota el konuldu.

Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde de Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli, Jandarma, Kofçaz, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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