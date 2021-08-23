Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Devletliağaç ve Ahlatlı köylerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

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