Kırklareli'nde 18 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla giriş yapan 18 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı, Malkoçlar ve Devletliağaç köylerinde yabancı uyruklu şahısların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından üç ayrı bölgede yapılan araştırmada 13 Afganistan, 4 Suriye ve 1 Filistin uyruklu yakaladı. Sığınmacılar Bulgar polisi tarafından darp edilip Türkiye'ye gönderildiğini iddia etti.

Yakalanan 13 Afganistan, 4 Suriye ve 1 Filistin uyruklular jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ