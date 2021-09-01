Kırklareli'nde 18 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Ekipler Fas , Suriye ve Afganistan uyruklu 18 sığınmacıyı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

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