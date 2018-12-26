Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.


Ekipler, Afganistan uyruklu 19 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Babaeski, Avrupa, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
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