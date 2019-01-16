Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

53 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 19 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Kofçaz, Lüleburgaz, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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