Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
53 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz
, Kofçaz
ve Demirköy
ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, İran
, Irak
ve Afganistan
uyruklu 19 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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