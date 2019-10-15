Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy ilçesinin Yiğitbaşı, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı ve Yukarıkanara ile Babaeski ilçesinin Hazinedar köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 grup tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bangladeş, Filistin, Lübnan, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli, Demirköy, Jandarma, Kofçaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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