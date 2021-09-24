Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bulgaristan 'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini söyleyen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayık köyünde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede denetim yapan ekipler, Irak ve Suriye uyruklu 19 göçmeni yakaladı.

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