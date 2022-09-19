Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2022 12:00
Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ali Çınar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tankçı Üsteğmen Recai Çalışkan, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün vatan topraklarını koruyan, Türk bayrağını dalgalandıran kahraman gazilerin günü olduğunu belirtti.

Türk milletinin insanlık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşadığını dile getiren Çalışkan, "Nice devletler ve imparatorluklar kurmuş devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük Türk milleti kutsal vatanımızın her karış toprağı uğruna fedakarca ortaya koyarak mücadele eden gazilerimizi daima bağrına basmış bundan sonra da basmaya devam edecektir." dedi.

Dernek Başkanı Çınar da, Türk milletinin zaferden zafere koşan ecdadını örnek aldığını belirtti.

Gazilerin aynı inançla aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kan akıtmaya, canlarını feda etmeye hazır olduklarını aktaran Çınar, 19 Eylül Gaziler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

YORUMLAR
500
VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK VALİ YERLİKAYA'DAN GAZİLERE YEMEK İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması İstanbul Valisi Yerlikaya, gaziler ve aileleriyle yemekte buluştu Açıklaması Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı Kapaklı'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kırklareli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement