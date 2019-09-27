Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 191 litre kaçak içki ile 150 paket sigara ele geçirildi
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Kırklareli'nde 191 litre kaçak içki ile 150 paket sigara ele geçirildi

1 saat önce

Kırklareli'nde semt pazarlarında kaçak içki sattığı tespit ettiği edilen R.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırklareli'nde 191 litre kaçak içki ile 150 paket sigara ele geçirildi, System.String[]

Kırklareli'nde semt pazarlarında kaçak içki sattığı tespit ettiği edilen R.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. R.Ö'nün kamyonetinde yapılan aramalarda toplam 191 litre kaçak içki, 150 paket kaçak sigara ve 15 kilogram kaçak çay ele geçirildi. R.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırklareli'nde semt pazarlarında R.Ö. isimli bir kişinin kaçakçılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları R.Ö'yü Demirköy İlçesi Balaban köyü Jandarma Kule mevkiinde durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan arama sonucunda jandarma ekipleri, 68 litre kaçak rakı, 34 litre el yapımı kaçak rakı, 30 litre kaçak viski,45 litre kaçak şarap, 12 litre kaçak bira ve 2 litre kaçak votka olmak üzere toplam 191 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi. Bunun yanı sıra jandarma ekipleri aynı kamyonette 150 paket kaçak sigara ile 15 kilogram kaçak çay ele geçirdi. Ele geçirilen mallara jandarma ekipleri el koyarken, R.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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