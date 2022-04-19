Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı

19.04.2022 09:11
Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 195 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Kofçaz ve Pınarhisar ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler Suriye, Tunus, Afganistan, Filistin, Fas ve İran uyruklu 195 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 195 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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