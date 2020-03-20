Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak - Son Dakika

Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.

Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.

Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına aktarılacağı bildirilen açıklamada, tarımsal alanda üretime önem verildiğini kaydedildi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:40 Kaynak: AA

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