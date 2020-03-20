Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak - Son Dakika
Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde 2 bin 719 işletmeye tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 bin 719 işletmeye 10 milyon 280 bin 176 lira destekleme yapılacağı belirtildi.
Ödemelerin 20 Mart Cuma günü işletme hesaplarına aktarılacağı bildirilen açıklamada, tarımsal alanda üretime önem verildiğini kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:40 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek