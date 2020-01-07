Kırklareli'nde 2 ilçede eğitime kar tatili - Son Dakika

Kırklareli'nde 2 ilçede eğitime kar tatili
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Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle Demirköy İlçesinde tüm okullarda Vize İlçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada Yoğun kar ve buzlanma sebebiyle Demirköy İlçesinde tüm okullarda Vize İlçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kırklareli Valiliğinde yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle O7 Ocak 2020 salı günü Demirköy ilçemizde tüm okullarımızda ve Vize ilçemizde sadece taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi. - KIRKLARELİ
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