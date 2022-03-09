Kırklareli'nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı

09.03.2022 12:55
Kırklareli'nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri, sürücülüğünü T.T. ve M.İ.'nin yaptığı minibüsleri durdurdu. Minibüslerde yapılan aramada Afganistan ve Filistin uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Sürücüler T.T. ve M.İ. ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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