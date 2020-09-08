Kırklareli'nde 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 5 yaralı - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
İsmail Tuna idaresindeki 59 HH 223 plakalı otomobil, Alpullu Kavşağı yakınlarında ile Yasin Sallabaş'ın kullandığı 39 ABB 465 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Ali Tuna, Beyza Sallabaş ve Asel Sallabaş (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:45 - Kaynak: AA
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