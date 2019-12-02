Kırklareli'nde 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmacık köyünde M.T. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, göçmen kaçakçılığında sınır tellerini geçmek için kullanılan merdiven ele geçirildi, araçta bulunan H.G ile minibüs sürücüsü M.T gözaltına alındı.

Aynı bölgede jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan B.Y yönetimindeki araç, Kofçaz ilçesi yakınlarında durduruldu.

Şüpheli B.Y'de düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T. ve H.G. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, B.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.