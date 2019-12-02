Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı

6 saat önce

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'nde 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, System.String[]

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmacık köyünde M.T. yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, göçmen kaçakçılığında sınır tellerini geçmek için kullanılan merdiven ele geçirildi, araçta bulunan H.G ile minibüs sürücüsü M.T gözaltına alındı.

Aynı bölgede jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan B.Y yönetimindeki araç, Kofçaz ilçesi yakınlarında durduruldu.

Şüpheli B.Y'de düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T. ve H.G. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, B.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli, Jandarma, Kofçaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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