Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.K. gözaltına alındı.

Babaeski ilçesinde H.K'nın yönetimindeki minibüste Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile şişme bot bulundu. Demirköy ilçesinde de Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

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