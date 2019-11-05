Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

8 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Babaeski ilçesinde H.K'nın yönetimindeki minibüste Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen ile şişme bot bulundu. Demirköy ilçesinde de Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla H.K. gözaltına alındı.

Kırklareli, Demirköy, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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