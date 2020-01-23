Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ve Kofçaz ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki iki grubu tespit etti.

Ekipler, Pakistan ve Cezayir uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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