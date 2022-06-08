İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yakaladıkları Irak , Fas , Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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