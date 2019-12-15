Kırklareli'nde 2019'da 5 bin 460 işletme denetlendi - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce bir yılda 5 bin 460 gıda işletmesi denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamada, gıda denetimlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Tüketicilerin çiftlikten sofraya güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin yapıldığını aktaran Özel, bu kapsamda veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında üretim, satış, toplu tüketim işletmelerin yılda en az iki kez denetlendiğini bildirdi.

Denetimlerde il kontrol planı kapsamında numuneler alınarak incelemeler yapıldığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak denetim planı kapsamında 2019 yılı içerisinde ilimizde bulunan 5 bin 460 gıda işletmesine toplamda 9 bin 230 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere süre verilmiş, süre sonunda tekrardan işletme denetimleri yapıldı. İnsan sağlığını tehdit eden durumlar tespit edildiğinde ise söz konusu işletmelere 28 yasal işlem uygulanmıştır. Ayrıca gıda üretim işletmelerinde kritik kontrol noktalarının kontrolünü yapmak üzere yıl boyunca HACCP denetimlerine devam edilmiştir. Bakanlığımızın 'Çiftlikten sofraya güvenilir gıda' politikası kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra işletmelerden, yetkili laboratuvarlarda analizi yapılmak 476 numune alımı gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yapılan denetimlere, alınan numunelere ek olarak şikayet hattımız olan 'Alo 174 Gıda Hattına' yapılan 175 ihbar üzerine şikayete konu işletmeler denetlendi. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için 2020 yılı içerisinde de denetimlere aynı hassasiyetle ve artarak devam edilecek."