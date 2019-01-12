Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 21 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:27 Kaynak: AA

Demirköy, Avrupa, Kırklareli, Güncel
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