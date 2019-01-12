Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi ile Demirköy
ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Pakistan
, Irak
ve Afganistan
uyruklu 21 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:27 Kaynak: AA
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