Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: AA
Güncel
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