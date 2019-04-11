Kırklareli'nde 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı ile Demirköy
ilçesinde Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan
uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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