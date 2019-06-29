Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:49 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Kofçaz
, Demirköy
ve Babaeski
ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.
Ekipler, Irak
, Pakistan
ve Afganistan
uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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