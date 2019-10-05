Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Şükrüpaşa köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grup tespit edildi.

Ekipler, Irak, Fas ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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