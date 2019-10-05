Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:46 Kaynak: AA
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Şükrüpaşa köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grup tespit edildi.
Ekipler, Irak, Fas ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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