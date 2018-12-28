Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

46 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Mutlu köyü ile Kofçaz ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 22 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:02 Kaynak: AA

Kofçaz, Babaeski, Avrupa, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyayı Dolaşan Hastalık, Karadeniz Bölgesinde Bitkilere Bulaştı Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim

MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı CHP'de Beşiktaş Belediyesi İçin Adı Geçen Fikret Orman Adaylığa Sıcak Bakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 09:48:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]