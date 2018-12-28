Kırklareli'nde 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
46 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski
ilçesinin Mutlu köyü ile Kofçaz
ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Pakistan
, Irak
ve Afganistan
uyruklu 22 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:02 Kaynak: AA
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