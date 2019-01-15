Kırklareli'nde 223 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 223 litre sahte şarap ele geçirildi.
Kırklareli
'nde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 223 litre sahte şarap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kırklareli'nin Babaeski
ilçesine bağlı Kumrular köyünde H.B. isimli şahsa ait evde arama yaptı. Aramalarda 223 litre sahte şarap ve imalatta kullanılan çok sayıda bidon ele geçirildi. H.B. isimli şahsa 27 nolu ÖTV genel idari tebliğ kapsamında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:29 Kaynak: İHA
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