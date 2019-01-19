Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 3 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, Irak ve Afganistan uyruklu 23 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Demirköy, Avrupa, Bulgaristan, Kırklareli, Güncel
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