KIRKLARELİ - 231 bin kök Hint keneviri yakılarak imha edildi - Son Dakika

Bölgede yapılan incelemede 40-200 santimetre boylarındaki 231 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaba mevkisinde H.T. ve O.İ'ye ait ayçiçeği ekili tarlada kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi