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Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi - Son Dakika

Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi

07.07.2021 11:42
Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 231 bin kök kenevir imha edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 231 bin kök kenevir imha edildi.

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesi Gölbaba mevkiinde H.T. ve O.İ.'ye ait ayçiçeği tarlalarında arama yapıldı. Aramalarda, 40-200 santimetre boylarda, 231 bin kök kendiliğinden yetişmiş kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Söz konusu kenevirler ise yakılarak imha edildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi
Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi

Lüleburgaz, Kırklareli, Hisarcık, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi - Son Dakika


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