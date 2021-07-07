Kırklareli'nde 231 bin kök kenevir imha edildi - Son Dakika

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesi Gölbaba mevkiinde H.T. ve O.İ.'ye ait ayçiçeği tarlalarında arama yapıldı. Aramalarda, 40-200 santimetre boylarda, 231 bin kök kendiliğinden yetişmiş kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

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