Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
16 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:28 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Karadere
ve Dereköy
ile Demirköy
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki üç grubu tespit etti.
Ekipler, yakaladıkları Afganistan
ve Irak
uyruklu 24 düzensiz göçmeni, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sokak ortasında duran boş tabutun sırrı çözüldü
10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Üniversiteli gencin tuhaf isteği: 'Eşeğim' diye bağırabilir miyim!
Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli