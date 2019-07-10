Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:23 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı ile Babaeski
ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki iki grubu tespit etti.
Ekipler, Pakistan
, Irak
ve Afganistan
uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili bir minibüse de el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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