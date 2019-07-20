Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
15 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:34 Kaynak: AA
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan
uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, jandarmaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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