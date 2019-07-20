Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

15 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki grubu tespit etti.
Ekipler, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, jandarmaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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