Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
54 dakika önce
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:32 Kaynak: AA
'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Demirköy
ve Babaeski
ilçeleri ile Çağlayık köyünde, yurt dışına kaçış hazırlığındaki beş grubu tespit etti.
Belirlenen noktalara operasyon düzenleyen ekipler Filistin
, Cezayir
, Irak
, Suriye
, Mısır ve İran
uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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