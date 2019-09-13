Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:20 Kaynak: AA
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 grup belirlendi.
Ekiplerin çalışmasıyla Afganistan vatandaşı 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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