Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.


Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 grup belirlendi.


Ekiplerin çalışmasıyla Afganistan vatandaşı 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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