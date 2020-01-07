Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırklareli'nde 24 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Kırklareli'nde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Demirköy ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşarken, İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 9, Demirköy ilçesinde 12, Vize ilçesinde ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolları açmak içim çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli, Demirköy, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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