Kırklareli'nde 24 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 24 sığınmacı yakalandı

-Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 24 sığınmacı yakalandı.

- Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 24 sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki ayrı bölgede yapılan araştırmada Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 2'si çocuk 24 sığınmacı yakalandı. Yakalanan 24 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

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