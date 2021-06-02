Kırklareli'nde 241 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde 241 parça tarihi eser ele geçirildi

Kırklareli'nde bir işyerinin bodrum katında 241 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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