Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

35 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler, Irak ve Afganistan uyruklu 25 kişiyi yakaladı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:36 Kaynak: AA

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