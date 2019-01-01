Kırklareli'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı
35 dakika önce
Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı ile Demirköy
ilçesinde, yasa dışı yollardan Avrupa
'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, Irak
ve Afganistan
uyruklu 25 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:36 Kaynak: AA
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