Kırklareli'nde 25 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 25 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Lüleburgaz ilçesinde sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 25 sığınmacıyı yakaladı.
Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.Ö. gözaltına alındı.
Ahmetler köyünde ormanlık alanda yakalanan 8 sığınmacı, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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