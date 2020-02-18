Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkma hazırlığındaki 5 grubu tespit etti.

Polis ekipleri İnece beldesi yakınlarında bir kamyonette 12 düzensiz göçmen buldu. Jandarma ekipleri de Babaeski ilçesi ile Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında düzenlediği operasyonlarda 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Fas, Afganistan ve Irak uyruklu düzensiz göçmenler, jandarma ve emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.