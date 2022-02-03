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Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

03.02.2022 14:56
Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler ile Terzidere köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede 26 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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