Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

29.03.2022 10:59
Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 5 bölgede tespit edilen Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 26 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.???????

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği iddiasıyla E.G. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan her akşam manda yoğurdu yediğini söyledi, belediyenin telefonları kilitlendi!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin!
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
10:42 Rusya nükleer silah ihtimaline açıklık getirdi! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ülkemizin varlığının tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanacağız
10:42 Adnan Oktar cezaevinden de örgütünü yönetmeye devam ediyor: Tüm örgüt üyelerine talimat vermiş!
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement